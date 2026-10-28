Virginia toma atitude drástica após críticas de Silvia Abravanel: adeus ao Teleton

Virginia Fonseca não vai mais participar do Teleton, projeto beneficente do SBT que apoia a AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente). A decisão foi tomada após comentários de Silvia Abravanel sobre a maternidade da criadora de conteúdo. “Não preserva nem as filhas, a avó honrosa deveria tirar a guarda dela e ficar com as crianças. Porque a própria mãe dela é da mesma linhagem”, disse Silvia, a respeito de um vídeo da ex-mulher de Zé Felipe com notas de dólares pelo corpo, em uma boate, nos Estados Unidos.

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A decisão foi comunicada pela assessoria da influenciadora. “Virginia Fonseca não estará presente no palco do Teleton. No entanto, ela irá manter seu compromisso com a causa. Ao lado da WePink, Virginia manterá a doação previamente estabelecida, cuja entrega será realizada durante uma visita à AACD, em São Paulo, reforçando o carinho, o respeito e a nobreza da obra realizada pela entidade juntamente com o SBT”, diz a nota divulgada à imprensa.

No vídeo publicado por amigos nas redes sociais, Virginia aparece em uma boate, em Miami, com um top decotado, posando para fotos com as notas de dólares pelo corpo e na mão. Por conta do conteúdo, foi criticada na internet, entre elas, Silvia Abravanel, herdeira de Silvio Santos. Até março, a influenciadora tinha um programa semanal na emissora. O Sabadou com Virginia recebia convidados e explorava a vida pessoal de celebridades.

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