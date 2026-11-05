Virginia alfineta Zé Felipe com referência a Ana Castela

Virginia Fonseca encontrou uma oportunidade para provocar Zé Felipe durante uma visita à nova mansão do cantor, avaliada em 24 milhões de reais. Nesta quarta-feira, 4, a influenciadora esteve na casa do ex-marido, em Goiânia (GO), e compartilhou nas redes sociais um passeio pelos cômodos do imóvel, incluindo os quartos dos três filhos do antigo casal.

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O momento mais curioso aconteceu quando Virginia entrou no quarto de Maria Flor. Ao encontrar chapéus de cowgirl no closet da menina, a influenciadora começou a cantar uma música de Ana Castela, que teve um relacionamento com o sertanejo após o fim do casamento dele com Virginia. “Não podia perder a oportunidade”, brincou. Zé Felipe reagiu à provocação com um sorriso.

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A visita também foi marcada por brincadeiras entre os dois. Para apresentar a mansão, Virginia usou um áudio de Carminha, personagem de Adriana Esteves em Avenida Brasil: “Nossa, tudo tão arrumadinho. Até que a cachorra tem bom gosto”. Em seguida, elogiou a escolha do ex-marido: “Ele tá arrasando nas casas, viu?”.

Durante o passeio, Zé Felipe ainda entrou na brincadeira quando uma seguidora quis saber onde ficaria o quarto de Virginia na residência. “Se quiser, tem ali”, respondeu o cantor, apontando um dos espaços da casa.

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Ao se despedir, o cantor ofereceu ajuda para movimentar as redes sociais da ex-mulher: “Vivíbora, qualquer coisa que precisar de engajamento aí, sou o número 1. Conta comigo, menina prodígio. Menina é boa, viu? Pode seguir, vocês vão gostar”, declarou.

Virginia e Zé Felipe anunciaram a separação em maio de 2025. Desde então, a influenciadora chegou a namorar o jogador Vini Jr., enquanto o cantor viveu um relacionamento com Ana Castela.

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