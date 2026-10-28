Virginia Fonseca se irrita com críticas de Silvia Abravanel e dá resposta afiada

Virginia Fonseca se manifestou nesta terça-feira, 27, após Silvia Abravanel sugerir que a influenciadora perdesse a guarda dos três filhos. Em nota, a equipe da empresária rebateu as declarações da filha de Silvio Santos e criticou os ataques à sua maternidade. “Desrespeitar, atacar e colocar em julgamento a maternidade de uma mulher ultrapassa todos os limites”, afirmou o comunicado, que também ressaltou que divergências de opinião não justificam questionamentos sobre a capacidade de uma mãe cuidar dos filhos.

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A polêmica começou após Virginia aparecer dançando com notas de dólar presas à roupa durante uma festa em Miami, nos Estados Unidos, no domingo, 25. Ao comentar as imagens nas redes sociais, Silvia afirmou que a influenciadora não estaria preservando as crianças e sugeriu que Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe, recorresse à Justiça para assumir a guarda dos netos. A apresentadora também criticou Margareth Serrão, mãe de Virginia, afirmando que ela seria “da mesma linhagem”.

Virginia Fonseca: 6 polêmicas da influencer (em 2026)

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