A caçada policial que prendeu suspeito de matar galerista americano

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de matar o galerista americano Brent Sikkema, encontrado morto na última segunda-feira, 15, em sua casa na zona sul carioca. Segundo comunicado das autoridades, o homem identificado como autor do crime foi localizado em um posto de gasolina, entre as cidades de Uberaba e Uberlândia, no estado de Minas Gerais. A investigação trabalha com a hipótese de latrocínio.

De acordo com a polícia, o suspeito estava em São Paulo antes do crime, e teria voltado para o estado depois da morte de Sikkema. “A partir daí, passou a se deslocar”, sendo capturado pela Delegacia de Homicídios da Capital nessa quinta-feira. A ação contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de São Paulo, e o homem está sendo mantido em prisão temporária.

Sócio-proprietário da galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co., de Nova York, Sikkema, de 75 anos, tinha o Brasil como um de seus destinos preferidos, e mantinha uma casa no bairro do Jardim Botânico, onde costumava passar a temporada de fim de ano e o carnaval. O corpo do galerista foi encontrado por uma amiga na residência, com perfuração por arma branca.

Em imagens de câmeras de segurança divulgadas pela TV Globo, um homem aparece saindo de um carro parado próximo à casa do galerista e entrando na residência pouco depois das 3h da manhã de domingo. Cerca de 15 minutos depois, o suspeito sai da casa e retira das mãos um par de luvas, desaparecendo em seguida do campo de visão das câmeras.

Nascido em 1948, Brent Sikkema cresceu no estado americano de Illinois, e estudou no Instituto de Arte de São Francisco. Seu primeiro trabalho no meio artístico foi em 1971, como diretor de exposições no Visual Studies Workshop, em Nova York. Mais tarde, entre 1976 e 1980, atuou como diretor da Vision Gallery em Boston, da qual foi também proprietário de 1980 a 1989. O galerista fundou a Sikkema Jenkins & Co em 1991 ainda com o nome de Wooster Gardens, que seria alterado anos depois.

