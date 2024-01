Quem é o galerista americano morto no Rio de Janeiro

O americano Brent Sikkema, sócio-proprietário da galeria de arte contemporânea Sikkema Jenkins & Co., de Nova York, foi encontrado morto, aos 75 anos, na segunda-feira, 15, em sua casa no bairro do Jardim Botânico, zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o corpo de Sikkema foi achado por um amigo e tinha perfurações de arma branca. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.

Nascido em 1948, Brent Sikkema cresceu no estado americano de Illinois, e estudou no Instituto de Arte de São Francisco. Seu primeiro trabalho no meio artístico foi em 1971, como diretor de exposições no Visual Studies Workshop, em Nova York. Mais tarde, entre 1976 e 1980, atuou como diretor da Vision Gallery em Boston, da qual foi também proprietário de 1980 a 1989. O galerista fundou a Sikkema Jenkins & Co em 1991 ainda com o nome de Wooster Gardens, que seria alterado anos depois. “A galeria lamenta esta tremenda perda e continuará com o seu espírito”, diz a publicação da instituição nas redes sociais.

Apaixonado por viagens, o americano costumava compartilhar registros de seus destinos nas redes sociais. Em uma das publicações, quando passava pela Suíça, disse que uma visita ocasional ao país era um alívio, mas que era “um cara do caos”, cujo “tipo de lugar” eram “aqueles onde a luta é real todos os dias”, citando Cuba e Brasil como exemplos de destino recorrente. Ele deixa marido e um filho.