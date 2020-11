A boa fase de Billie Eilish: do Grammy à marca de 1 bilhão no YouTube

A música Bad Guy, que alçou a cantora Billie Eilish à fama, atingiu nesta quarta-feira, 11, a estonteante marca de um bilhão de visualizações no YouTube. O feito chega pouco mais de um ano e meio após o lançamento da canção. Em breve, a cantora poderá ter outra faixa na lista, Lovely, gravada em parceria com o rapper Khalid, que está com quase 900 milhões de visualizações.

Bad Guy é um dos principais hits de Eilish, lançado em seu álbum de estreia, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, com o qual ela ganhou cinco troféus no Grammy deste ano: melhor artista revelação, álbum, disco e música do ano. Atualmente, a música com mais visualizações no YouTube é Despacito, de Luis Fonsi e Daddy Yankee, com sete bilhões de views. Ed Sheeran, Justin Bieber e Katy Perry são alguns outros cantores que fazem parte deste clube do bilhão na plataforma de vídeo.

Nesta sexta-feira, 13, Eilish coroa a boa fase em 2020 ao lançar mais uma música nova, Therefore I Am. “Estou muito empolgada”, escreveu ela nas redes sociais. No mês passado, a cantora que, assim como todos os artistas, também teve que cancelar sua turnê por causa da pandemia, fez uma live paga quando lançou o single My Future. Fora da música, ela mostrou seu lado político ao fazer campanha para a eleição de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, clamando aos fãs que votassem “para tirar o homem laranja de lá”.