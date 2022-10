5 séries curtas e imperdíveis para quem quer fugir da política

Atualizado em 28 out 2022, 09h52 - Publicado em 28 out 2022, 09h30

As especulações sobre o desfecho das eleições presidenciais no país invadiram a vida dos brasileiros, e a política virou uma constante em toda conversa. Para arejar a mente, confira uma seleção de séries disponíveis no streaming que passam longe do tema.

Ted Lasso

Onde ver: Apple TV+

A premiada série da Apple TV+ acompanha os desafios enfrentados por Ted (Jason Sudeikis), técnico de futebol americano do interior do Kansas que vai comandar um time de futebol na Inglaterra. As duas temporadas curtas até o momento mostram os choques culturais e a inexperiência do protagonista, enquanto ele se esforça para conquistar a equipe. Leve e inteligente, a série garante boas risadas. E se você já assistiu Ted Lasso, vale assistir de novo — e descobrir que ela fica ainda melhor.

Cobra Kai

Onde ver: Netflix

Sucesso da Netflix, Cobra Kai resgata a rivalidade entre os personagens dos filmes de Karatê Kid (1984), Daniel Larusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka). Na produção, Lawrence reabre o centro de artes marciais que dá nome ao seriado, levando um desafiado Daniel a abrir também uma escola própria. A série aproveita a nostalgia da franquia para, ao longo das cinco temporadas disponíveis, construir uma história animada e original. Uma maratona imbatível.

Hacks

Onde ver: HBO Max

Nas duas últimas edições do Emmy, a americana Jean Smart levou para casa a estatueta de melhor atriz de comédia graças ao trabalho primoroso em Hacks. Na narrativa, ela vive Deborah Vance, uma comediante de stand-up em decadência que, encorajada por um agente em comum, busca ajuda da roteirista millennial Ava (Hannah Einbinder). Ela, que destruiu a própria carreira com uma postagem mal pensada nas redes sociais, deve ajudar Deborah a conquistar um público mais jovem. Assim, se desenrola o clichê da dupla que vai do ódio ao amor – mas, que na interpretação das atrizes, é magistral.

Only Murders in the Building

Onde ver: Star+

Outra produção que brinca com o choque de gerações entre jovens e estrelas acima dos 60 anos é Only Murders in the Building. Aqui a ex-estrela da Disney Selena Gomez vive a jovem Mabel, que cria um laço inesperado com Charles e Oliver – interpretados pelos veteranos da comédia Steve Martin e Martin Short. O trio é unido por uma paixão em comum: os podcasts de crimes reais. Quando um assassinato acontece no edifício em que vivem, eles decidem investigar enquanto criam seu próprio programa do gênero, em episódios envolventes que misturam suspense e um humor para lá de perspicaz.

Cara x Cara

Onde ver: Netflix

Paul Rudd é um daqueles atores cujo carisma, sabemos, é sempre uma boa aposta para entreter. Em Cara x Cara ele interpreta Miles, um homem em crise existencial e conjugal que aceita participar de um tratamento para ser transformado em sua melhor versão. A empreitada, claro, era uma cilada – e, agora, o homem terá de disputar em desvantagem com seu novo “eu”, dotado de charme e disposição, atributos dos quais ele próprio carece.