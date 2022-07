‘Only Murders in the Building’ redobra aposta no carisma do elenco

Após longas (e atrapalhadas) investigações, o trio de amigos mais improvável do mundo, composto por uma garota e dois senhores, conseguiu solucionar o misterioso assassinato que ocorrera no prédio onde eles moram. Mabel (Selena Gomez), apesar de ter ficado aliviada por ter ajudado a colocar um criminoso atrás das grades, permaneceu desconfiada porque a história ainda tinha pontas soltas. Foram as perguntas sem respostas e uma nova morte no edifício Arconia que trouxeram Only Murders in the Building para uma divertida segunda temporada no Star+. Mantendo o ritmo do primeiro ano, a produção, com episódios semanais disponibilizados às terças, redobra a aposta no carisma de seu elenco – além de Selena, o trio se completa com os veteranos e afiados Steve Martin e Martin Short. E aproveita para fazer mais piadas sobre o universo dos podcasts de crimes reais.

Agora como principais suspeitos da morte da rabugenta Bunny Folder (Jayne Houdyshell), síndica do prédio, Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) e Mabel precisam provar sua inocência e decidem, para isso, ir contra as orientações da polícia, documentando as investigações em mais um podcast. Reforçando a fórmula de sacadas inteligentes e humor pastelão que deu tão certo na primeira temporada, a nova leva de episódios mergulha na história do edifício Arconia, e em como ela se conecta ao passado de alguns personagens.

Selena Gomez, Martin Short e Steve Martin continuam roubando a cena graças à química cativante, mas os novos personagens não ficam atrás. Uma boa adição ao elenco é a atriz Cara Delevigne, que faz uma artista que convida Mabel para trabalhar em sua galeria de arte e acaba se envolvendo com a garota. Amy Schumer, que interpreta ela mesma, também faz ótimas piadas sobre querer comprar o podcast do trio para transformar em uma série de streaming. Tina Fey volta como a poderosa apresentadora de podcasts de true crime Cinda Canning — e se torna uma pedra nos sapatos dos mocinhos, já que ela começa a investigá-los e produz seu próprio podcast, o Only Murderers in the Building.

Mais uma vez, Only Murders in the Building se prova como um divertido sopro de frescor no manjado filão do whodunit, o “quem matou?”. Os assassinatos em um prédio chique de Nova York continuam a render ótimas gargalhadas. O desafio será repetir de novo a façanha numa terceira temporada. Mas vale pagar para ver.