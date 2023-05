Vistos para os EUA ficarão mais caros a partir desta terça

O sonho de conhecer os Estados Unidos ficará mais caro a partir desta terça-feira, 30. O preço para tirar o visto americano de turismo, estudo ou negócios aumentará, passando de 160 para 185 dólares, cerca de 930 reais.

O custo para conseguir autorizações de trabalho temporário e investimento também será readequado, de 190 para 205 dólares no primeiro caso, e de 205 para 315 dólares no segundo. O anúncio foi feito no início de abril pelo Departamento de Estado Americano.

De acordo com o Departamento de Estado Americano, a alteração nos preços visa a cobrir os custos de manter as atividades consulares. O último ajuste aconteceu em 2012.

A notícia foi dada em meio a recordes nas filas para conseguir autorização de turismo. No mês de março isso já havia ocorrido, mas, de acordo com as atualizações mais recentes, o tempo de espera chegou a 20 meses na capital paulista e passou dos 440 dias em Brasília, Porto Alegre, Recife e Rio de Janeiro.

“Os valores mais altos para a emissão do visto americano a partir de 30 de maio provavelmente não estão tendo nenhum impacto sobre as filas de agendamento para a entrevista consular”, afirma Felipe Alexandre, do escritório de advocacia imigratória AG Immigration. “Trata-se de um aumento pouco significativo quando considerado o orçamento total de uma viagem para os EUA.”.

Desde o início do ano, medidas têm sido tomadas para tentar reduzir esses números, como contratação de novos funcionários e criação de horários de atendimento aos sábados. A diminuição, contudo, não será rápida. Em entrevista a VEJA, em março, Michael Whipple, assessor para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos, disse que a expectativa é que essa situação só se normalize no fim do primeiro semestre.