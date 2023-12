Veja quais foram os artigos mais buscados na Wikipédia em 2023

A Wikipédia é um dos sites mais procurados para sanar a curiosidade de milhões de usuários. Em 2023, apenas o serviço em inglês da enciclopédia virtual recebeu mais de 84 bilhões de visualizações, segundo dados da Wikimedia Foundation, organização sem fins lucrativos que hospeda a Wikipédia. Na última quarta, o grupo anunciou os 25 artigos mais procurados do site, captando as tendências do ano nos mais diversos segmentos.

O artigo mais lido deste ano no serviço em inglês foi o dedicado ao ChatGPT. Fenômeno mundial, o aplicativo ultrapassou a marca de cem milhões de usuários em seu primeiro ano de existência. A inteligência artificial generativa dominou as manchetes globais e incitou debates sobre ética, direitos autorais, futuro do trabalho e progresso das IA’s.

Em seguida veio o artigo sobre as mortes de 2023, que costuma figurar entre os mais lidos há alguns anos e é mensalmente atualizado pela plataforma. E em terceiro lugar, vieram as buscas pela Copa do Mundo de Críquete, com um aumento notável de 304% em visualizações. É a primeira vez que o esporte é destaque desde que a lista começou a ser feita.

Artigos sobre celebridades também ocupam lugares de destaque na lista, com Taylor Swift liderando o caminho, com o sucesso de sua turnê mundial. Já Matthew Perry e Lisa Marie Presley lembram as tristes perdas no mundo do entretenimento. É importante lembrar que embora a Wikipédia forneça informações valiosas, trata-se de um serviço colaborativo, com artigos escritos por não especialistas, por esse motivo é sempre recomendável verificar os dados em fontes confiáveis.

Veja a lista completa dos 25 artigos mais buscados.