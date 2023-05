Tributo a Karl Lagerfeld: Veja os looks do tapete vermelho do MET Gala

Um dos mais aguardados e importantes eventos de moda do mundo, o Met Gala – baile de caridade que todo ano arrecada fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art, em Nova York – que acontece nesta segunda-feira 1, celebra a obra do estilista alemão Karl Lagerfeld em 2023. Sob o tema da exposição “Karl Lagerfeld: A Line of Beauty” e o código de vestimenta “em homenagem” a ele, os convidados serão recebidos pela editora de moda Anna Wintor, que organiza o evento desde 1995 e pelos anfitriões da noite, as atrizes Penélope Cruz e Micaela Coel, o ex-tenista Roger Federer e a cantora Dua Lipa. A gata Choupette, animal de estimação e herdeira do kaiser, também “confirmou presença” no baile. Sem contar as várias celebridades fãs das criações de Lagerfeld – inclusive da Chanel, Fendi, Patou, Balmain, Chloé e de sua marca homônima – que devem cruzar o glamoroso tapete vermelho do museu.

Confira a seguir quem já passou pelo tapete vermelho, com looks comentados pela stylist e consultora de moda Manu Carvalho:

