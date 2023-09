Sociólogo italiano Domenico De Masi morre aos 85 anos

Conhecido por defender e propagar a teoria do ócio criativo, o sociólogo italiano Domenico De Masi morreu em Roma, aos 85 anos. A notícia da morte foi confirmada pela família nesta sábado, 9. De Masi descobriu que estava doente durante suas férias, em Ravanello, em agosto. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

Nascido em 1938, o sociólogo foi professor emérito de Sociologia do Trabalho na Universidade Sapienza de Roma, onde também foi reitor da faculdade de Ciências da Comunicação. Escreveu mais de vinte livros, incluindo O Trabalho no Século XXI: Fadiga, Ócio e Criatividade na Sociedade Pós-Industrial, lançado no Brasil em 2022. O título reúne o legado intelectual do sociólogo. Na ocasião, De Masi falou a VEJA sobre seu trabalho e sua carreira.

Em 60 anos de carreira, o pensador aponta as evoluções e as mazelas da sociedade pós-industrial, baseada principalmente na produção de bens imateriais e marcada pelo signo da tecnologia.

Na última semana, durante o evento LIDE Brazil Conferece Milão, De Masi gravou uma mensagem, uma das últimas que deixou, em que fala sobre os desafios da pós-industrialização enfrentados pelo Brasil e pela Itália.

Amigo pessoal de Lula, De Masi visitou o presidente na cadeia, em Curitiba. Em junho, Lula esteve em Roma e visitou o sociólogo. Na ocasião, os dois discutiram a conjuntura política nos dois países. No Twitter, o presidente escreveu uma mensagem em que dizia estar surpreso e triste com o falecimento do amigo. “Intelectual incansável e homem público apaixonado, sempre foi um defensor das causas sociais, do avanço das conquistas humanas e de um mundo mais justo e solidário. De Masi sempre foi muito atento e carinhoso com o Brasil, sempre visitando o país e sem nenhum medo de se posicionar, mesmo nos momentos mais difíceis.”

Estou surpreso e triste pelo falecimento do meu amigo, o sociólogo Domenico de Masi, que encontrei pela última vez, há menos de três meses, em Roma. Estava, como sempre, animado, com análises inteligentes e cheio de ideias e planos. Intelectual incansável e homem público… pic.twitter.com/Vzcf0zeCzE — Lula (@LulaOficial) September 9, 2023