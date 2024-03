Saiba quem são as estrelas mais bem-vestidas do Oscar 2024

Vestidos poderosos, muito brilho e preto, preto, preto. Além de uma constelação de estrelas, envoltas em toda a pompa e circunstância que pede a maior premiação do cinema mundial, o tapete vermelho da 96º edição do Oscar trouxe looks que, junto com os desfiles internacionais, devem pautar as próximas tendências de moda no mundo.

Para eleger as estrelas mais bem vestidas, VEJA convidou Reinaldo Lourenço, estilista brasileiro expert em moda para festa no Brasil. Além, obviamente, da beleza dos vestidos, todos deslumbrantes, Reinaldo destacou algo comum entre os escolhidos: combinam perfeitamente com a personalidade da atriz que o está vestindo. Aos detalhes.

Sobre o modelo de Emma Stone, da Louis Vuitton, Reinaldo aponta a suavidade. “É nitidamente um vestido de alta-costura. O tom verde-água bem clarinho também ressaltou a delicadeza do modelo que caiu como uma luva para ela”, diz.

O vestido de Lupita Nyong’o, da Armani Privè, também encheu os olhos do estilista. Segundo ele, parecia uma princesa. “Esse tom de azul ficou perfeito nela. É um vestido muito elegante e bonito”, afirma.

Continua após a publicidade

Entre tantos pretos, Reinaldo destacou o modelo da Schiaparelli usado pela atriz alemã Sandra Hüller. “É um vestido exótico, com volume em cima, e por isso, muito forte”, afirmou o estilista. Da mesma maison italiana, ele ainda ressaltou a elegância minimalista do modelo usado por Emily Blunt. “É um vestido lindo, com esses cristais fazendo um recorte e a alça suspensa”, comenta.

Por fim, o estilista chamou a atenção para o modelo alta-costura de Christian Dior, usado por Anya Taylor-Joy, que classificou como espetacular por um motivo muito especial. “Esse vestido é uma sublime releitura de uma das peças mais icônicas de Christian Dior dos anos 1950, que entrou para a história da moda”, diz. “Depois do New Look, é a peça mais importante do estilista francês.”

Confira as mais bem vestidas do Oscar 2024, segundo Reinaldo Lourenço:

Continua após a publicidade

Emma Stone, de Louis Vuitton

Lupita Nyong’o, de Armani Privè

Sandra Hüller de Schiaparelli

Emily Blunt, de Schiaparelli

Anya Taylor-Joy, de Christian Dior