Saiba quem é a nova personagem a ganhar versão humanizada

Não é de hoje que as inteligências artificiais estão assumindo status de influenciadoras digitais. E como em qualquer área, existem aquelas que se destacam mais e entram no imaginário coletivo. Atualmente a Lu, conhecida como Magalu, do Magazine Luíza, talvez seja a mais conhecida do público. Também tem a Bia, do Bradesco, a Aura, da Vivo, a Mara da Amaro, a Nat, da Natura e a Ully U, da Ultragaz, que realizam até debates entre elas no Twitter – o último foi para combater o assédio. Já sendo desse universo, elas, é claro, têm suas próprias redes sociais.

Agora, é a vez de figuras do passado se modernizarem e entrarem nessa onda digital. Nesta quinta-feira, 11, será lançada a versão de inteligência artificial da Moça, a camponesa que há mais de um século estampa as latas do Leite Moça, leite condensado da Nestlé.

“Dar vida a Moça tem como objetivo evoluir a conexão com os consumidores, que inclusive deram o seu nome, sendo uma parceira no dia a dia, trazendo soluções e inspiração”, diz Keila Broedel, Executiva de Marketing de Culinários na Nestlé. Segundo a marca, a nova “influenciadora” vem como uma espécie de embaixadora de “momentos doces”, interagindo com as pessoas em mídias sócias próprias, especialmente mulheres, na criação de receitas de doces e ainda dando dicas de empreendedorismo.

Para transformar a Moça em uma inteligência artificial, a Nestle escolheu a Vetor Zero, empresa de animação 3D, que partiu de uma estética ultrarrealista com figurino contemporâneo para a personagem, mas inspirado no original. “Juntamente com Moça, pudemos auxiliar em todo o processo de criação e concretização da versão humanizada da camponesa”, comenta Carol Sevciuc, Diretora de Transformação Digital.