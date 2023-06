Recorde: Dr. Deep Sea retorna após 100 dias vivendo embaixo d’água

Em primeiro de Março, Joseph Dituri começou uma jornada, no mínimo, inusitada – ele passaria o maior tempo possível submerso a dez metros de profundidade, na Lagoa Esmeralda da cidade de Key Largo, no estado americano da Flórida. Na última sexta-feira, 9, após 100 dias, ele emergiu trazendo consigo um recorde.

No fundo desse lago fica a Pousada Submarina de Jules. O local é equipado com o básico necessário para viver, mas, diferentemente de um submarino, não tem nenhuma tecnologia de despressurização, o que significa que o professor universitário submeteu seu corpo a um ambiente extremo por todo esse tempo.

Florida diver and biomedical engineer Dr. Joseph Dituri resurfaced from the ‘deep’ after living under the sea for 100 days – setting a new record for underwater habitation pic.twitter.com/AsnsoQVYWM

— Reuters (@Reuters) June 10, 2023