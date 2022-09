Rainha consorte, o que Camilla Parker-Bowles precisa saber sobre estilo

Diferente da rainha Elizabeth II, da Inglaterra, falecida nesta quinta-feira 9, que criou um estilo próprio baseado em looks coloridos para suas aparições públicas, na intenção de se destacar na multidão e para que todos seus súditos a vissem, mesmo de longe, a nova rainha consorte Camilla Parker-Bowles prefere ser mais discreta.

Nascida em uma família aristocrata, Camilla era adepta a looks de montaria. Mas desde que se casou com o rei Charles III, em 2005, teve uma transformação de estilo. Passou a adotar roupas de tons sóbrios e pastéis em vestidos ou saias de comprimento midi, combinadas com blazers, como pede a etiqueta real. Cor, somente o azul, uma de suas nuances favoritas. “Camilla se vestia melhor quando era jovem, mas ao aderir a esse estilo de mulher britânica de meia idade, ela fez um esforço para se adequar”, diz Costanza Pascolato, uma das maiores referências de moda no Brasil. “Só que ela não tem muito estilo, não tem nada de brilhante. Então, ela segue uma etiqueta da realeza”.

A rainha consorte também é econômica em estampas, utilizando padronagens mais discretas como florais e xadrez. Para complementar suas produções, Camilla sempre usa chapéus e um colar de pérolas, uma marca das mulheres da realeza britânica.

O que não mudou muito em Camilla, nestes 17 anos de realeza, porém, foi o cabelo. Ela gosta de usá-lo comprido, em um corte Chanel, mas com volume. Os tons variam do loiro ao grisalho. “Ela usa esse cabelo desde os anos 80, que transmite essa ideia mais conservadora”, diz o cabeleireiro e maquiador Celso Kamura, do C.Kamura. “Mas acredito que agora como rainha, ela poderia modernizar fazendo um corte que diminuísse o volume nas laterais. Também apostaria em umas mechas platinadas para criar um contraste”, opina.

Embora ela não seja muito ligada à moda, pelo visto, Camilla terá que se esforçar. E assim como a rainha Elizabeth II, quem sabe, criar um estilo próprio, que faça com que seus súditos a reconheçam e a adorem tal como era com a monarca de 96 anos.

