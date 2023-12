Prêmio elege os 10 melhores parques de diversão do Brasil

Com a proximidade das férias de fim de ano, a busca por destinos cativantes para desfrutar de momentos especiais em família está em alta. Nesse cenário, os parques, sejam temáticos ou não, despontam como opções democráticas, capazes de garantir a diversão de todos. Antecipando as expectativas dos viajantes, o Melhores Destinos, site de viagens brasileiro, compilou uma lista dos 10 melhores parques do país.

A seleção, baseada na opinião de mais de 26 mil votantes, reflete a busca pela autenticidade vivenciada pelos usuários. O processo de premiação foi feito considerando a experiência daqueles que efetivamente visitaram e usufruíram dos serviços proporcionados pelos parques eleitos.

Veja a lista completa dos vencedores:

1º lugar – Beto Carrero World – Penha (SC)

Nota média: 7,95

Já considerado como o maior parque temático da América Latina, agora, o parque também tem o pódio do Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. O Beto Carrero World é um excelente passeio com atrações para toda a família. Ele fica na cidade de Penha, em Santa Catarina, a apenas 60 km de Blumenau e vizinho a Navegantes e Balneário Camboriú. Com oferta de opções infantis até as mais radicais, o lugar ainda conta com personagens dos filmes da DreamWorks Animation – como Madagascar e Shrek. Para conhecer tudo o que o parque oferece, o ideal é separar dois dias!

2º lugar – Parque Terra Mágica Florybal – Canela (RS)

Nota média: 7,75

Mais uma vez, a Serra Gaúcha figura entre os favoritos na categoria Melhor Parque de Diversão, garantindo o segundo lugar pela segunda vez consecutiva! A Terra Mágica Florybal está localizada em Canela, cidade vizinha de Gramado. O parque nasceu da fábrica de chocolates Florybal. Por lá, há atrações para todos os gostos: de fadas a dinossauros, passando por animais, magos, castelo medieval, seres mitológicos, área do terror, índios e santos católicos.

3º lugar – Snowland – Gramado (RS)

Nota média: 7,72

Em terceiro lugar está o Snowland, um parque temático em Gramado, no Rio Grande do Sul. A atração já havia ganhado o primeiro lugar no Prêmio Melhores Destinos 2022. No reino de Snowland tem neve de verdade o ano inteiro e atrações incríveis para todas as idades.Nele, é possível deslizar pelo gelo, descer a montanha de neve e até praticar esportes gelados como esqui e snowboard.

4º lugar – Parque da Mônica – São Paulo (SP)

Nota média: 7,68

O parque fica no Shopping SP Market, em São Paulo, e conta com atrações para a família toda, com montanha-russa, splash e shows musicais dos personagens. É considerado o maior parque coberto da América Latina, com 12 mil metros de área. A atração subiu uma posição no ranking em relação ao ano anterior.

5º lugar – Alpen Park – Canela (RS)

Nota média: 7,64

O Alpen Park é um dos maiores parques da Serra Gaúcha e ficou muito conhecido graças a sua mais antiga atração: o trenó de montanha que foi importando da Alemanha em 2003. Daí pra frente recebeu diversas outras atrações, tornando-se um passeio indispensável para aqueles que viajam à região em busca de um friozinho na barriga! Ele era o 10º colocado do prêmio de 2022. A entrada no parque é livre e você só precisa pagar caso queira aproveitar alguma atração. Ele fica a menos de dez minutos de carro do Centro de Canela e costuma encher nos meses de alta temporada.

6º lugar – Vila da Mônica – Gramado (RS)

Nota média: 7,61

Pela primeira vez no ranking do Prêmio Melhores Destinos, o Vila da Mônica Gramado é um parque com mais de 30 atrações com temática em torno dos queridos personagens criados por Maurício de Souza. Entre as atrações dos espaços temáticos da Vila da Mônica Gramado, estão as casas da Mônica, do Cebolinha e da Magali, um hospital veterinário e a Praça do Sansão. Os cenários são inspirados no Limoeiro, o bairro onde vive a Turma da Mônica.

7º lugar – Alles Park Pomerode – Pomerode (SC)

Nota média: 7,60

Mais uma vez no ranking e na mesma colocação, o Alles Park é um parque temático com dez atrações e uma Vila Germânica fiel à arquitetura alemã. Além disso, um dos principais atrativos do lugar é sua vila de neve. O parque fica em Pomerode, em Santa Catarina.

8º lugar – HotZone – Rio de Janeiro (RJ)

Nota média: 7,44



Dentro do enorme Barra Shopping, no Rio de Janeiro, a HotZone tem 2.800 metros quadrados e cerca de 250 atrações para crianças e adultos. O espaço é ideal para quem curte games – já que os simuladores são um grande destaque. Há ainda as experiências mais tradicionais de parque de diversão, como carrossel, montanha-russa e elevador de queda. Para brincar, basta adquirir o HotZone Card e recarregar o quanto quiser.

9º lugar – Engenhoca Parque – Aquiraz (CE)

Nota média: 7,36

Estreando no Prêmio Melhores Destinos, o Engenhoca Parque é referência no Ceará como um parque de diversão de aventura. O espaço cercado por natureza oferece 30 atrações para adultos e crianças, em 40 mil metros quadrados. Além de se divertir, os visitantes podem relaxar curtindo as paisagens do lugar, em Aquiraz, a 15 quilômetros de Fortaleza. Dentre as atrações estão os diferentes tipos de tirolesa, inclusive uma que mistura tirolesa com montanha-russa. O parque foi construído na sede de um antigo engenho da década de 1920, por isso, ainda conta com um museu sobre o ciclo da cana-de-açúcar no Ceará, que mantém a história local.

10º lugar – Playcenter Family – São Paulo (SP)

Nota média: 7,29

O Playcenter Family fica no Shopping Aricanduva, na Zona Leste da capital, e conta com atrações como um passeio sobre trilhos em 360º, paredes de escalada, além dos brinquedos clássicos, como carrossel, mini montanha-russa e barco pirata. As atrações são em menores proporções do que o antigo Playcenter, mas ainda assim é interessante. A entrada no parque é gratuita, mas para aproveitar os brinquedos é preciso recarregar o Playcard.