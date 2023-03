Os sonhos (altos) de moda do estilista Reinaldo Lourenço

Em seu primeiro desfile de Couture – em português, define-se como moda para festa, feita sob medida – Reinaldo Lourenço cumpriu a promessa de fazer sonhar. Inspirado em suas memórias da primeira passarela de alta-costura que assistiu em Paris, de Christian Locroix para Maison Patou, o estilista brasileiro trouxe à tona referências da alta costura dos anos 1950 e 1990 às silhuetas volumosas e próximas ao corpo em modelos que era impossível não congelar o olhar.

O belíssimo trabalho artesanal em peças transparentes e com flores bordadas e rebordadas com penas e plumas também enfeitiçaram a estrelada plateia da FAAP, em São Paulo, na noite de terça-feira 28. E na impecável alfaiataria em microvestidos e em longos com caudas, tendência que o próprio estilista apontou ao avaliar as estrelas mais bem vestidas do Oscar 2023 para VEJA, automaticamente se reconhecia como legítimos Reinaldo Lourenço.

“Tudo muito bonito, mas destaco habilidade de Reinaldo em trazer formas clássicas para o moderno com uma impecabilidade técnica perfeita” disse Costanza Pascolato, maior referência de moda do país. “É a primeira vez que vejo isso no Brasil”.

Prestes a completar 40 anos na moda, Reinaldo diz que com a nova linha pretende vestir mais mulheres, com roupas sob medida e que criem memórias. “Eu acho que a gente tem que voltar a fazer roupa para as pessoas sonharem, que vão ficar, e não mais passageiras. Por isso, quis fazer um desfile que conseguisse mostrar realmente meu trabalho de modelagem”. Como disse, certa vez, o estilista italiano Roberto Cavalli, um vestido pode transformar uma vida. Nas mãos de Reinaldo Lourenço após esse desfile de Couture, é fato que sim!

Confira looks do desfile: