O segredo da Hermès para manter a icônica bolsa Birkin e os lucros em alta

Cada vez mais, investir em uma bolsa Hermès se mostra um excelente negócio. Os números comprovam: na contramão da desaceleração da demanda por bens de luxo nos últimos anos, a marca cresceu quase 20% e suas ações subiram 4,9% na Bolsa de Valores de Paris, após os resultados da empresa para o quarto trimestre de 2023 serem divulgados na última sexta-feira, 9.

A fabricante da icônica bolsa Birkin revelou ainda que obteve receita de 3,36 bilhões de euros nesse período, 17,5% maior do que os três últimos meses de 2022. O número superou a projeção de analistas consultados pela Visible Alpha, que sugeriram 3,26 bilhões de euros.

No total, a receita da Hermès em 2023 aumentou 21%, a 13,43 bilhões de euros, enquanto o lucro líquido anual cresceu 28%, a 4,31 bilhões de euros – números que também ficaram acima das análises da consultoria financeira, que projetou 13,32 bilhões de euros para a receita e 4,03 bilhões de euros para o lucro líquido da grife em 2023.

Não é só dinheiro

Fundada em 1837 por Thierry Hermès (1801-1878) como fabricante de arreios e selas para cavalos, a Hermès é hoje uma das marcas de luxo mais valiosas do mercado – de acordo com o mais recente ranking da Brand Finance vale US$ 14,16 bilhões. Isso se deve principalmente aos seus produtos de couro feitos pelos melhores artesãos da França, em especial a bolsa Birkin, que lançada em 1984 e inspirada na cantora Jane Birkin (1946-2023), não é vendida por menos de US$ 10 mil – a mais cara, chamada de Himalayan Crocodile Birkin e confeccionada com o couro de um crocodilo raro do Nilo, chega a custar US$ 432.000 (mais de R$ 2 milhões).

Feita à mão, em quatro tamanhos diferentes, todos os tipos de couro e uma vasta paleta de cores, além de personalizações exclusivas ao gosto dos clientes mais importantes, que mantém um forte relacionamento com a marca (clientes novos devem entrar em uma fila de espera que pode durar até dois anos), a bolsa Birkin recebe ainda diversos serviços de tratamento como reparos vitalícios e constantes recondicionamentos na oficina da grife em Paris.

Dada sua escassez no mercado e extrema exclusividade, essas bolsas da Hermès andam na direção contrária de outros bens de luxo, já que não perdem seu valor com o tempo. Pelo contrário, com o passar dos anos se tornam mais raras, cobiçadas e caras e, por isso, são vistas como um ótimo investimento.