Novos produtos para os cabelos prometem recuperar os fios durante o sono

Já dizia Marilyn Monroe: “Quem falou que as noites são para o sono?”. Eterno ícone de beleza, ela talvez já vislumbrasse que o descanso noturno se transformaria também em um ótimo momento para cuidar da pele, um costume ancestral, mas, recentemente, também dos cabelos. Nos últimos meses, chegaram ao mercado diversos produtos que prometem proporcionar todo tipo de cuidado aos fios, da hidratação à redução do frizz, para ser usados nos colos de Morfeu. A ideia é aproveitar o tempo para recuperar as madeixas e acordar no dia seguinte com o penteado cheio de brilho e maciez. E não o contrário, como geralmente acontece. “O travesseiro é um grande inimigo dos cabelos”, diz Marcella Conde, gerente de produto da Elseve, uma das marcas de xampus, condicionadores e cremes capilares que estão sob o guarda-chuva do grupo L’Oréal Paris.

A empresa lançou dois artigos para a noite: o Hidra Hialurônico, à base de ácido hialurônico — poderoso hidratante velho conhecido do skincare —, com composto capaz de reter água na fibra capilar, e o Cachos Longos dos Sonhos, que traz também óleo de rícino. Ele funciona como um “amortecedor” para proteger e manter a definição dos cachos durante a madrugada. Há novidades ainda nas linhas da Salon Line, que pôs à venda um tônico de crescimento capilar; da Truss, com um conjunto batizado de Night Spa (spa noturno, em português); da WESS Professional, que apostou no Sleep Repair, e de outras empresas tradicionais. Entre elas, a Kérastase, cujo sérum noturno de nutrição se encontra entre os queridinhos de quem gosta de cabelos bem tratados.

Os produtos agem da mesma forma que os cosméticos diurnos. Eles atuam na camada externa dos fios, a cutícula, estrutura formada por proteínas, como a queratina, cuja função é proteger o cabelo. A cutícula tem o aspecto de escamas e, quando danificada, fica aberta, deixando os fios sem brilho, ressecados, arrepiados e com pontas duplas. A melhor maneira de recuperá-los é fazer uma hidratação profunda e o momento do sono é bastante propício. “O cabelo não dorme”, diz Luciano Barsanti, presidente da Sociedade Brasileira de Tricologia. Nesse período, além de estarem aptos a receber os cuidados dos quais necessitam, os fios têm uma pausa do calor, dos poluentes e de outros ingredientes do dia a dia prejudiciais à sua saúde. “É a hora perfeita para usar um soro noturno reparador”, recomenda Erika Dawn Shear, especialista americana em cabelos.

Um grande apelo desses artigos é a praticidade que proporcionam — embora não sejam mágicos, é fundamental sublinhar. Aqueles que não conseguem tempo para uma boa sessão de cuidados podem usar as horas de sono tranquilamente. “Dessa maneira, o produto age por mais horas”, diz Rodrigo Tanamati, terapeuta capilar do Hair Spa Ckamura SP. Os tratamentos feitos à noite devem obedecer a uma frequência de duas a três vezes por semana. Eles são recomendados principalmente para a restauração de fios que passaram por processos químicos como tinturas e alisamentos, bastante agressivos. É importante saber, no entanto, que devem ser passados apenas no comprimento dos fios e nunca no couro cabeludo. Isso evita episódios de alergia, irritação e descamação.

Dizia-se, desde sempre, como dito popular, que para desfilar por aí com o cabelo saudável era preciso dar 100 escovadas todas as noites antes de dormir. Não é necessário tanto, obviamente, mas desembaraçá-lo ajuda a manter as cutículas fechadas e a evitar as pontas duplas. Agora, a tecnologia contribui para aprimorar a sabedoria de geração para geração ao criar uma linha de produtos que tratam os fios enquanto o consumidor simplesmente dorme. Marilyn sabia das coisas.

