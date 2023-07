Morre Solimar Carneiro, fundadora do Geledés Instituto da Mulher Negra

A diretora e fundadora do Geledés Instituto da Mulher Negra, Solimar Carneiro, morreu nesta terça-feira, 11, aos 66 anos. A notícia foi divulgada pela própria organização. “Descanse em paz, Soli. Seu legado continuará a ser uma fonte de inspiração para as diferentes gerações de Geledés”, diz a postagem. A causa da morte não foi divulgada.

Solimar Carneiro foi uma das figuras mais importante para os movimentos negros no país. Em 30 de abril de 1988, ao lado de figuras importantes do feminismo negro como as escritoras Maria Lucia da Silva e a Sueli Carneiro, ela fundou o Geledés. Na presidência do Instituto, entre 2003 e 2009, coordenou projetos importantes para a consolidação do hip hop como manifestação cultural das juventudes periféricas.

Ao longo de sua vida, se dedicou a projetos de capacitação de mulheres negras, inserção no mercado de trabalho e promoção da igualdade de gênero e de raça, além de lutar contra outras formas de discriminação. “A morte de Solimar Carneiro é uma perda irreparável”, diz o site do Instituto.

O velório e o sepultamento ocorrerão nesta quarta-feira, 12, a partir do meio-dia, no Cemitério Memorial Parque Paulista, localizado em Embu das Artes, em São Paulo.

