Marcas de moda descem do salto e apostam em chinelos em Paris

Desde o século XVIII, Paris é ligada à moda de luxo e à alta costura. Por isso, os mais aguardados desfiles do cenário fashion são realizados na capital francesa. Também não é de hoje, que essa moda mais sofisticada é associada ao uso de saltos altos. Até agora, quando várias grifes como Chanel, Miu Miu, Valentino e Coperni resolveram eleger os chinelos como nova tendência para o verão 2024.

Tudo bem que o calçado tem tudo a ver com os dias mais quentes – não à toa, é peça coringa no Brasil, um país tropical. Na Europa e Estados Unidos, porém, eles não são tão comuns. Mas a partir das últimas apresentações na Paris Fashion Week, que aconteceu entre dias 25 de setembro a 3 de outubro, isso pode mudar já que, nos dias atuais, os chinelos têm mais a ver com conforto e estilo descolado do que propriamente a ambientes de praia e campo, como era antigamente.

A Miu Miu, por exemplo, marca de Miuccia Prada que andou, inclusive, pautando outras coleções com seus ultramini saias e vestidos, optou por chinelos simples, de tiras nos dedos, bem ao estilo das sandálias que fazem tanto sucesso no Brasil.

A Chanel também foi por esse caminho e surpreendeu, trocando seus tradicionais slingbacks bicolores por chinelos flip-flops em coleção criada por Virginie Viard, inspirada na Villa Noailles, uma casa modernista, construída pelo arquiteto Robert Mallet-Stevens para os patronos de arte Charles e Marie-Laure de Noailles, entre 1923 e 1927, no sul da França. Foi exatamente o que as sandálias de dedo trouxeram aos looks, tanto aos mais casuais, quanto aos mais produzidos: um toque de modernidade.

A Valentino foi outra grife que investiu na tendência em sua passarela, com chinelos semelhantes às famosas Birkenstocks, mas feitos de veludo, coordenados com peças confortáveis e de festa, aliando elegância ao conforto. No caso da maison, o uso de chinelos, assim com tênis, mules, sandálias e sapatilhas também teve outro propósito. Segundo o diretor criativo Pierpaolo Piccioli, os calçados sem salto surgiram nesta coleção inspirada na arquitetura renascentista italiana como um grito de liberdade feminina, que vem sendo ameaçada pelo conservadorismo do governo atual da Itália. “A pior coisa é que o governo disse às meninas: ‘tenha cuidado com o que você veste’. Acho que o feminismo é a liberdade das mulheres de serem quem são. Até para expor o corpo e dizer não”, disse o estilista da Valentino.

Pelo conforto, pela versatilidade e até pela liberdade de escolher não usar um salto alto, é fato que os chinelos vão dominar a moda nos próximos meses. Os pés agradecem!

Confira alguns looks com chinelos apresentados na PFW:

