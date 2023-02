Maju Coutinho é homenageada em bloco do carnaval de rua de São Paulo

A jornalista Maju Coutinho foi escolhida para ser homenageada pela tradicional Banda do Candinho, que há quase 41 anos desfila em São Paulo. O bloco é famoso por animar um grande número de foliões, saindo do bairro do Bixiga até a Praça Ramos de Azevedo na região central. Esse ano, sairá no dia 15/02, quarta-feira, às 19h, e a concentração será na esquina das ruas 13 de Maio e Santo Antônio.

A Banda do Candinho é um dos blocos mais antigos de São Paulo, fundado em 1982 na redação do antigo jornal Diário Popular, pelo jornalista Candinho Neto. O tema escolhido para homenagear Maju foi “O Fantástico Carnaval de Rua do Bixiga”. A jornalista, que já recebeu uma faixa de homenagem, se derreteu com o carinho e agradeceu a condecoração, além de ter posado com a faixa.

“Ela é mulher e negra, o que não é fácil neste país, mas superou barreiras e preconceitos alcançando um sucesso nacional com seu talento, beleza e carisma. Em meio a diversas manifestações de agressividade e desrespeito contra mulheres, que infelizmente continuam ocorrendo, vale esta homenagem à Maju Coutinho e a todas as mulheres, ressaltando a importância que elas têm em nossa sociedade e no mundo”, disse Candinho Neto, presidente do grupo, sobre a escolha de Majú como representante do Bloco, em comunicado à imprensa.