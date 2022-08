IPA Day: evento celebra o estilo de cerveja favorito entre as artesanais

Nesta quinta-feira, 4 de agosto, é celebrado o IPA Day, um evento importante dentro do calendário cervejeiro mundial. A data foi criada pelo escritor e entusiasta da cerveja Ashley Rousten em 2011, e desde 2012 é comemorado também no Brasil. Inicialmente, o projeto contemplava apenas a cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, um importante polo de cervejarias artesanais, mas já ganhou edições na capital paulista.

Agora, o evento retorna a São Paulo e acontece neste sábado (6), na Cervejaria Tarantino, após o hiato provocado pela pandemia. O evento foi viabilizado por meio de um financiamento coletivo e contou com o investimento da Ambev, que contribuiu com R$ 80 mil (o dobro da meta original).

No total, serão 26 rótulos de 20 cervejarias paulistas, oito deles lançamentos inéditos. É uma oportunidade interessante de conhecer diversas subdivisões do estilo, criado originalmente na Inglaterra e famoso pela alta quantidade de lúpulos adicionados à receita para garantir a preservação em longas viagens.

Há IPAs envelhecidas em barril, versões mais leves, conhecidas como “session”, receitas com centeio, as “juicy”, queridinhas da vez e famosas pela aparência turva e consistência aveludada, e até duas versões de “cold IPAs”, preparadas com leveduras normalmente usadas em lagers (que exigem menor temperatura durante a fermentação, por isso o apelido “cold”).

Os ingressos ainda estão disponíveis. No momento, estão no terceiro lote e custam R$ 280. Há a opção de entrar uma hora mais cedo e evitar as filas, mas a entrada é mais cara (R$ 380).

Confira a seleção completa de rótulos:

– Trilha (São Paulo) | Muvuca | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 7% ABV

– BR Brew (Sertãozinho) | Sangue no Zóio| Red IPA | 50 IBU | 6,5% ABV

– Weird Barrel (Ribeirão Preto) | Naughty Grog | Black IPA envelhecida em barris de rum | 45 IBU | 7,8% ABV

– Tesla Cervejaria (Campinas) | O Mistério de Nikola | Juicy/NEIPA com flor de sal | 50 IBU | 6,7% ABV

– Molinarius (São Paulo) | Overwest Simcoe | West Coast IPA | 72 IBU | 7,5% ABV

– SBC Cervejaria (São Bernardo do Campo) | IPA Lelê| American IPA | 48 IBU | 7% ABV

– Tank Brewpub (São Paulo) | Dank The Tank | West Coast IPA | 66 IBU | 6,5% ABV

– Cervejaria 77 (São Paulo) | Mid-Chlorian | Juicy/NEIPA | 40 IBU | 6% ABV

– Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Midway | Session IPA | 30 IBU | 4,1% ABV

– Goose Island Beer Co. (São Paulo) | Bail Me Out| Red IPA | 40 IBU | 4,8% ABV (lançamento)

– Daoravida Brewpub (Campinas) | Maria Bonita Quer Sua Alma | Triple IPA com acerola | 30 IBU | 11% ABV

– Colorado (Ribeirão Preto) | Fiapo | Juicy/NEIPA | 35 IBU | 5,6% ABV (lançamento)

– Colorado (Ribeirão Preto) | Pé do Galo | Cold IPA | 40 IBU | 7% ABV (lançamento)

– EverBrew (Santos) | Evermont | Juicy/NEIPA | 70 IBU | 7,4% ABV

– Dádiva + 5 Elementos (Várzea Paulista) | Double IPA Nelson Sauvin + Hallertau Blanc | Cold Imperial/Double IPA | 50 IBU | 8% ABV (lançamento)

– SP-330 (Ribeirão Preto) | Californication | American IPA | 65 IBU | 6,5% ABV

– Locals Only (São Sebastião) | Hop Trippin| Session IPA | 35 IBU | 3,7% ABV

– Campinas (Campinas) | Imperial Tank | Imperial/Double IPA | 85 IBU | 8,5% ABV

– Satélite (São Paulo) | MelonSat P.04 | Juicy/NEIPA com melão | 50 IBU | 6% ABV

– Mad Lizard (São Paulo) | Free Smile | American IPA | 55 IBU | 6,3% ABV

– Minnesota (Santo André) | Free Spirit| Double Hazy IPA | 30 IBU | 8,3% ABV

– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Miracle IPA | American IPA | 44 IBU | 6,2% ABV

– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Australian IPA | 50 IBU |6,3% ABV (lançamento)

– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Castanheira British IPA | English IPA | 48 IBU | 4,5% ABV (lançamento)

– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Session IPA | 39 IBU | 2% ABV (lançamento)

– Cervejaria Tarantino (São Paulo) | Rye American IPA | 55 IBU | 5,5% ABV (lançamento)