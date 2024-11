Heidi Klum faz mais suspense do que o normal sobre sua fantasia de Halloween

Não é segredo para ninguém que a supermodelo Heidi Klum ama o Halloween. Por conta dessa paixão, se transformou na rainha da data assustadora nos Estados Unidos, a ponto de sua festa anual, todo dia 31 de outubro, em Nova York, ser a mais esperada nos Estados Unidos, entre as milhares de celebrações que acontecem por lá.

A Halloween Party de Heidi Klum, é tão disputada que, além de reunir convidados famosos como Gigi Hadid, Paris Hilton e Jennifer Lopez, já conta com patrocínios de empresas e chega até a vender ingressos, a partir de 4000 euros para VIPs. Nada, porém, supera a expectativa pela fantasia da modelo, que a cada ano, evolui e surpreende mais pelo realismo e capricho das vestimentas criativas.

No ano passado, Heidi deixou seus participantes maravilhados ao se transformar em um pavão, com dançarinos como penas de sua cauda e seu marido, Tom Kaulitz, fantasiado de ovo. Em outras festas, surpreendeu como Fiona, Jessica Rabbit, Wandinha Addams e até uma minhoca gigante.

Para 2024, porém, a modelo anda fazendo mais mistério do que normalmente. “Será sobrenatural”, disse ela, ao site Today, acrescentado que haverá muitas próteses novamente. “Fico claustrofóbica só de pensar nisso.”

Sem muitas pistas

Nas redes sociais, em que costuma dar pistas, a jurada do programa “America’s Got Talent” se limitou a postar o traje dentro de um enorme saco preto e uma foto vestida com um macacão nude. Na publicação mais recente, ela compartilhou uma colagem de suas fantasias de anos anteriores, com a legenda: “Para todas as fantasias que eu amei antes… vocês nunca vão adivinhar o que este ano nos reserva… nos vemos no #HeidiHalloween 2024.”

Em um tapete vermelho, Heidi soltou que gostaria que seu visual fosse colaborativo. “Eu estava pensando no que eu poderia ser, queria que 20 pessoas diferentes se tornassem uma só”, comentou, ela contando que pediu ajuda até ao Cirque Du Soleil para fazer o figurino. É esperar para ver!

Veja as fantasias de Heidi Klum no Halloween:

2015: uma das mais marcantes, Heidi Klum surgiu de Jessica Rabbit