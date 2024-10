Preto, branco e vermelho dominam o “Oscar da Moda”. Veja os looks

Considerado o Oscar da Moda, o CFDA Fashion Awards 2024 (Council of Fashion Designers os America) premiou os melhores do ano na moda dos Estados Unidos, nesta segunda-feira, 28, em Nova York.

Kylie Jenner, Paris Hilton, Blake Lively, Nicole Richie, Kate Holmes e a cantora Tyla estavam entre as convidadas do prêmio, que homenageou Erykah Badu, eleita Ícone da Moda; Michael Kors com o Prêmio Mudança Positiva e Daniel Roseberry, da Schiaparelli com o Prêmio Internacional.

Além disso, premiou Rachel Scott, da Diotima como Designer de Moda Feminina Americana do Ano; Willy Chavarria, como Designer Americano de Moda Masculina do Ano; Raul Lopez, da Luar na categoria Designer Americano de Acessórios do Ano; e Henry Zankov, da Zankov como Desinger Emergente do Ano.

No tapete vermelho do Museu Americano de História Natural, prevaleceu o preto e o branco, em poderosos vestidos de gala. Fendas e recortes estratégicos também pontuaram as produções das estrelas fashion que passaram por lá, além do vermelho, escolhido por Paris Hilton, Katie Holmes e Valentina Sampaio.

Veja os looks: