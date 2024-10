Nem Wandinha, nem Freddy Krueger: looks de Halloween podem sair das passarelas de moda

Já foi o tempo que o Halloween era uma comemoração tipicamente americana, e que em território nacional se resumia a uma data comemorativa em escolas de inglês. Atualmente, o Dia das Bruxas também é celebrado com toda a pompa e circunstância no Brasil. Nos últimos anos, tornou-se uma tradição com direito a grandes festas, decoração sofisticada, e claro, looks extremamente elaborados em homenagem ao terror.

Bruxas, vampiros, monstros e fantasmas são normais nessa época. Entre os favoritos, também figuram personagens clássicos de franquias de terror, tais como Freddy Krueger, de “A Hora do Pesadelo”, Jason Voorhees, de “Sexta-Feira 13”, Michael Myers, de “Halloween”, Leatherface, de “O Massacre da Serra Elétrica” e Ghostface, da franquia “Pânico”

Entre os mais recentes, o palhaço Pennywise, de “It – A Coisa”, a boneca Annabelle e a icônica Wandinha Addams fazem sucesso como fantasias, mas há quem prefira montar seu próprio visual, baseado em conceitos de moda e customizado de acordo com sua personalidade e conceito sobre o que é assustador. Assim, além do cinema, as passarelas também podem trazer boas ideias para looks fashion de Halloween – ainda mais em tempos que a moda gótica está em alta.

Da “bruxa” fashion de Kate Moss no desfile de primavera verão de 1993 de Martine Sitbon até os atuais da Valentino, Mugler e Rodarte, veja algumas inspirações para a data: