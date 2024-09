Wandinha Addams vira boneca com traços, feições e looks de Jenna Ortega

Da Família Addams, criada pelo cartunista Charles Addams para a revista americana The New Yorker em 1937, Wandinha Addams é uma das personagens mais queridas e carismáticas. Filha de Gomez e Mortícia Addams, ganhou vida no cinema e em série de TV pelas atrizes Lisa Loring e Christina Ricci, mas nenhuma se compara ao estrondoso sucesso de Jenna Ortega na série “Wednesday”, da Netflix.

Automaticamente reconhecida como Wandinha e prestes a encarná-la novamente em uma segunda temporada da série, Ortega é a inspiração, em traços e feições, para as duas bonecas, estilo fashion dolls da personagem, que serão lançadas pela linha Monster High, da Mattel.

Uma delas vem com o charmoso uniforme preto de listras da Nevermore Academy e acompanhada da “Mãozinha” apoiada em seus ombros e no sapato preto; e a outra, mais fashionista, surge com o famoso vestido preto, em estilo gótico e com saia de babados, da icônica cena da dança do baile da escola, protagonizada por Jenna Ortega e que viralizou nas redes sociais.

A fabricante ainda lançará roupas e acessórios de “moda fúnebre” para mudar o look das bonecas, recomendadas para crianças a partir de quatro anos de idade. As bonecas devem ser disponibilizadas no Brasil a partir da próxima semana, com preço de 450 reais.

Wandinha e as bonecas…

Uma curiosidade sobre Wandinha é que ela gosta de bonecas, mas sem cabeça. A preferida da personagem, porém, é bem diferente das inspiradas nela: trata-se de uma representação da ex-rainha consorte da França, Maria Antonieta, guilhotinada pelo irmão Feioso Addams.

Veja as bonecas Monster High Wandinha Addams: