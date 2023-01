Modelito Wandinha: estilo gótico monopoliza o mundo fashion

Quando o preto invadiu as passarelas internacionais da temporada verão 2023 em Nova York, Londres, Milão e Paris, em setembro do ano passado, houve algum estranhamento. A cor não costuma aparecer durante os meses mais quentes do ano, mas, nos desfiles, surgiu onipresente nas coleções de grifes como Dior, Balenciaga, Schiaparelli e Versace. Não demorou para que estrelas como Rihanna, Madonna e Selena Gomez exibissem modelitos no melhor estilo “bruxas modernas” nos tapetes vermelhos e nas redes sociais.

A consagração da tonalidade para a estação veio com o sucesso do visual de Wandinha, personagem central da série da Netflix, dirigida por Tim Burton, sucesso imediato desde a estreia, em novembro de 2022. O estilo meio gótico da protagonista encarnado com perfeição pela atriz Jenna Ortega caiu no gosto popular e as hashtags associadas ao nome da personagem (Wednesday, em inglês, Wandinha, em português) explodiram: ultrapassam 29 bilhões de visualizações no TikTok e batem recordes sucessivos em sites de pesquisa como o Pinterest, que nos últimos três meses registrou um aumento de mais de cinquenta vezes para a busca “roupa de Wandinha Addams”.

A versão atual de Wandinha, a famosa filha de Morticia Addams, é reverenciada pela turma da moda. Assinado por Colleen Atwood, o figurino vai do minivestido preto de mangas compridas com gola branca pontiaguda, característico da personagem criada em 1938 pelo cartunista Charles Addams, até o longo de chiffon Alaïa usado por ela no baile da escola. “Nenhum detalhe é irrelevante”, diz Atwood. “Tudo no look de Wandinha é intencional.”

Jenna, a atriz, abraçou na vida real o jeito gótico de Wandinha. Na terça-feira 17, em Paris, ela surgiu com um pretinho nada básico desenhado por Anthony Vaccarello, diretor da Saint Laurent, no desfile masculino da grife. No Brasil, a moda aparece adaptada ao clima tropical. As produções priorizam a pele em evidência por meio de fendas, rendas e transparências e conquistaram fãs como Bruna Marquezine e Maria Fernanda Candido, que, aliás, desfilou em São Paulo para a estilista Gloria Coelho em uma coleção com peças pretas de estilo urbano. “Wandinha é uma inspiração”, afirma Gloria. Mesmo com as altas temperaturas, as bruxinhas estão soltas, quer você acredite ou desdenhe delas.

Publicado em VEJA de 1º de fevereiro de 2023, edição nº 2826