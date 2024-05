Veja os melhores (e lindos) looks do tapete vermelho de Cannes

Uma das maiores premiações do cinema no mundo, o prestigiado Festival de Cannes teve início nesta terça-feira, 14. Por ser na França, berço mundial da moda, é claro que chama a atenção também pelo desfile de astros e estrelas no tapete vermelho, sempre vestidos de forma impecável.

Ainda estamos no começo, mas já deu para perceber as tendências fashion, algumas já vistas nas passarelas, outras que serão lançadas a partir dali.

Vermelho, efeito molhado, branco e animal print

Uma das mais fortes do ano, que tomou conta de desfiles e apareceu em praticamente todas as premiações e bailes de gala em 2024, é o vermelho. Imprimindo classe e sensualidade por onde passa, foi a escolha da modelo americana Heidi Klum, que a bordo de um vestido de Saiid Kobeisy, atraiu todos os holofotes. “O vermelho hoje traduz um sentimento de empoderamento”, disse a consultora de moda, Manu Carvalho, a VEJA.

A super modelo australiana, Shanina Shaik e a diretora de “Barbie”, Greta Gerwig, também optaram pela cor púrpura. Esta última, porém, surgiu em um vestido ajustado da Saint Laurent, com tom mais fechado, mas que chamava a atenção pelo generoso decote.

Além do vermelho, a vivacidade foi representada por outras cores vivas e efeitos brilhantes. Caso, por exemplo, da atriz Anya Taylor-Joy que surpreendeu ao aparecer com um modelo justo e cor de laranja da Atlein. O chapelão e os óculos escuros deram um tom hollywoodiano à produção.

Já o brilho veio em vestidos metalizados, com efeito molhado. Assim surgiram as belas Lea Seydoux, que vestida com um prateado estilo sereia da Louis Vuitton, mais parecia ter acabado de sair do mar, e Lili Gladstone, em que a ilusão de umidade casou perfeitamente em seu modelo preto da Gucci.

Outros destaques do red carpet foram Meryl Streep, elegantérrima em um modelo branco de alta-costura da Dior, que levou 650 horas para ser confeccionado de forma completamente artesanal; Eva Green, a bordo de um lindo Armani Privè estilo princesa; e Jane Fonda, soltando suas feras em um sofisticado look Elie Saab, reforçando a tendência animal print, uma das principais do universo fashion neste ano.

Confira os looks do primeiro dia do Festival de Cannes:

