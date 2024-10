Mãe e filha, trans, plus size e as Angels: como foi o desfile de retorno da Victoria´s Secret

Elas voltaram e em grande estilo. Após seis anos, as poderosas Angels e top models da Victoria´s Secret fizeram seu retorno triunfal em um desfile de puro entretenimento, que incluiu modelos de todos os tipos, corpos e gêneros, realizado nesta terça-feira, 15, em Nova York.

A apresentação começou com Lisa, ex-integrante do BlackPink, seguida pela top model Gigi Hadid, que abriu o desfile ostentando grandes asas cor de rosa, símbolo da marca, em um cenário onde lia-se “We´re Back” (estamos de volta). Para fechar o primeiro ato, os gritos da plateia anunciaram a entrada da brasileira Adriana Lima, eterna Angel da VS, e suas asas furta cor.

Encontro de Gerações

O desfile também teve um marcante encontro de gerações. Tops 50+ como Carla Bruni e Eva Herzigova deram um show de beleza ao lado de veteranas como Alessandra Ambrosio, Isabeli Fontana e Candice Swanepoel e das mais novas Imaan Hamman e Vittoria Ceretti, atual namorada de Leonardo Di Caprio.

Mãe e filha também chamaram a atenção ao riscar a mesma passarela: Lila Grace Moss, vestida de rosa, e Kate Moss, toda de preto, abrindo o terceiro ato ao som de “I Love Rock’n’Roll”. Em seguida, foi a vez da brasileira Valentina Sampaio brilhar como a primeira modelo trans da Victoria´s Secret, seguida pela plus size Ashley Graham que, empoderada, abriu o quarto ato ao som de “Kiss Me”, na voz de Lisa.

O final ficou por conta do aguardado show de Cher, que promoveu um verdadeiro espetáculo com direito a bailarinas para as modelos desfilarem suas lingeries vermelhas, incluindo Bella Hadid em um look teatral. Ao final, a aparição de Tyra Banks, a primeira modelo negra contratada da grife, que cumpriu sua promessa de uma passarela mais inclusiva. E viva a diversidade!

Veja fotos do Victoria´s Secret Fashion Show 2024: