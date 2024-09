Mulheres de Terno: Bella Hadid volta às passarelas na Saint Laurent

A expectativa era grande para o desfile da Saint Laurent, na Semana de Moda de Paris, nesta quarta-feira, 25. Além do retorno de Bella Hadid às passarelas (a última aparição foi no desfile da Coperni, quando se criou um vestido no corpo dela ao vivo, com spray, em 2022), quais seriam as apostas de Anthony Vaccarello para o verão 2025 – até porque, poucas horas antes da apresentação, o estilista belga deu um spoiler sobre a nova coleção: roupas sim, mas não como de costume.

Valeu a espera. A Saint Laurent revisitou o Le Smoking – ou o smoking feminino — uma das marcas registradas do gênio Yves Saint Laurent na década de 1960. Agora, porém, vem com ar menos hollywoodiano, e mais corporativo – a silhueta lânguida característica do trabalho de Vaccarello dá lugar aos volumes em ternos oversized de ombros largos, camisas listradas e gravatas.

Quase não há acessórios, somente óculos. Os cintos surgem mais pela utilidade do que pelo estilo. Jaquetas de couro bomber são sobrepostas aos ternos, simbolizando a mulher em constante movimento, com as mãos nos bolsos, em sinal de atitude.

Enquanto isso…

Por outro lado, a atmosfera de verão aparece nas camisas com rendas e transparências, nas saias com babados sobrepostos, nas blusas de seda com decotes infinitos e nas saias longas, usadas com jaquetas de couro ou jacquard. Nesse contraponto, também surgem brincos e saltos agulha.

Uma bela homenagem ao fundador Yves Saint Laurent, que há sessenta anos iniciava uma das mais inovadoras carreiras da moda, com uma originalidade atemporal. “Participei da transformação da minha época”, disse ele, em 2002, quando se despedia do mundo fashion.

Na verdade, ele revolucionou ao mudar os rumos do universo da alta-costura, ao romper com os tradicionalismos, ao inventar o prêt-à-porter e com o Le Smoking, tão bem representado no desfile da marca, em Paris.

