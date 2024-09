À la Lady Di, Jennifer Lopez usa vestido matador para se vingar de Ben Affleck

Em junho de 1994, a Princesa Diana (1961-1997) escolheu a dedo um vestido com as pernas à mostra e um enorme decote de ombro a ombro, da designer grega Christina Stambolian para roubar a cena do Rei Charles III (na época, Príncipe Charles), que no mesmo dia daria uma entrevista na televisão admitindo a traição com Camilla Parker-Bowles. Ao surgir com seu pretinho nada básico em uma festa promovida pela revista Vanity Fair, na Serpentine Gallery, em Londres, Lady Di não só estampou as primeiras páginas de todos os jornais como instaurou um novo termo na moda: “o vestido da vingança”.

30 anos depois, a atitude de surgir em um vestido matador após uma crise amorosa, continua fazendo a cabeça das celebridades. E como nesse caso, o prato não se come frio – embora seja uma ação completamente premeditada – a ordem é elevar a temperatura. Foi exatamente o que fez Jennifer Lopez na 49.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Toronto

Para “se vingar” do ex-marido, o ator Ben Affleck, JLo surpreendeu em sua primeira aparição pós-divórcio com um vestido super sexy da coleção de outono/inverno de alta-costura de Tamara Ralph, de efeito espelhado e fendas laterais, fechadas apenas com quatro laços de veludo preto em cada lado. Para arrematar a produção no estilo “olha o que você perdeu”, sandálias prateadas com saltos altíssimos da Dolce & Gabbana e bolsa metálica Judith Lieber. Claro, só deu ela.

Não contente, a atriz ainda promoveu uma after party, em que propositalmente foi flagrada em uma conversa íntima e de mãos dadas com o ator Matt Damon, melhor amigo e sócio de Affleck na produtora Artists Equity. Se queria se vingar pela moda, parece que conseguiu.

Confira o look de JLo: