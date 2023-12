Gastronomia: levantamento revela queridinhos do Natal brasileiro

A ceia é um evento por si só durante as festas natalinas. Independentemente da orientação religiosa, em torno dela se reúnem familiares e amigos ao redor do mundo – e no Brasil isso não poderia ser diferente. Agora, um levantamento revela quais são os principais pratos preparados pelas famílias em cada região do país.

De acordo com a pesquisa feita pela Nestlé Brasil, 79% dos entrevistados afirmam que suas regiões não possuem pratos típicos dessa época do ano, mas as refeições que já são tradicionais durante os outros 364 dias, também ganham espaço durante essa celebração cristã.

Quais são os pratos mais populares?

Norte : nesta região, pato no tucupi, pirarucu de casaca, vatapá e mousse de cupuaçu são os mais populares nessa época;

Nordeste : por lá, as famosas paçoca de carne de sol e galinha à cabidela são as queridinhas;

: por lá, as famosas paçoca de carne de sol e galinha à cabidela são as queridinhas; Centro-oeste : o centro da mesa vai ser ocupado pelo habitual e polêmico arroz com pequi;

: o centro da mesa vai ser ocupado pelo habitual e polêmico arroz com pequi; Sudeste : peru e rabanada serão os mais esperados pelos sudestinos;

: peru e rabanada serão os mais esperados pelos sudestinos; Sul: como não poderia deixar de ser, o tradicional churrasco é o mais comum na mesa dos gaúchos

Ainda há tempo para tradicionalidades?

Ainda de acordo com a pesquisa, apesar de trabalhoso, 78% das famílias continuam preferindo preparar a ceia em casa. O costume de 93% é gastar um tempinho com os assados, como carne, chester e tender. As sobremesas também recebem uma atenção especial, sendo cuidadosamente pensadas por 91% dos entrevistados. Apesar da tradicionalidade, 66% disseram estarem dispostos a comprar algo diferente para o dia da ceia e 57% estão pensando em algo gostoso para incluir os animais de estimação na celebração.