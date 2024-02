Fim do mistério: Beyoncé anuncia marca para cuidar de cabelos crespos

No ano passado, as atenções todas se voltaram para Beyoncé e seu retorno aos palcos pela mega turnê Renaissance, anunciada em fevereiro e que teve início em maio. Nesse meio tempo, porém, a cantora fez um post que chamou a atenção por sair completamente do foco em seus shows: ela aparecia em frente ao espelho, com as madeixas cacheadas, falando sobre as inspirações que teve no salão de beleza de sua mãe, Tina Knowles, onde cresceu.

Agora, o mistério acabou: Beyoncé anunciou oficialmente o lançamento de sua marca Cécred para dia 20 de janeiro. Pelo teaser, postado na quarta-feira 7, em seu perfil do Instagram, será uma linha de cuidados para cabelos cacheados e crespos, tais como os dela em sua forma natural.

“Sabiam que meu primeiro emprego era varrer cabelo no salão da minha mãe? O Destiny’s Child começou se apresentando para clientes enquanto estavam arrumando o cabelo. E no salão dela, tive contato com muitas mulheres empreendedoras”, escreveu, dando sinais de que poderia empreender na área de beleza.

“Vi em primeira mão como as maneiras como nutrimos e celebramos o cabelo podem impactar diretamente nossas almas. Eu a vi curar e servir a tantas mulheres. Tendo aprendido tanto em minha jornada capilar, sempre sonhei em dar continuidade ao seu legado. Mal posso esperar para que você experimente o que tenho criado”, completou a popstar.

Confira o teaser: