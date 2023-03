Estoicismo é fonte de energia em um mundo instável, diz autor

O autor e palestrante americano Ryan Holiday é um especialista em estoicismo, a corrente filosófica que começou em torno de 300 aC em Atenas, espalhou-se pelo mundo e perdurou por milênios — até os dias atuais, quando voltou ao gosto popular. Seus livros frequentaram a lista de mais vendidos nos Estados Unidos e no Brasil, com destaque para Diário Estoico e A Vida dos Estoicos, escritos em parceria com o jornalista Stephen Hanselman. Também são de sua lavra os recentes O Chamado da Coragem e O Obstáculo é o Caminho — todos lançados pela Intrínseca. Para Holiday, a escola criada por Zenão de Cítio há quase 2.500 anos está sendo redescoberta hoje porque “oferece uma poderosa fonte de força e firmeza em um mundo instável”. A seguir, as respostas do escritor para perguntas enviadas por e-mail.

Existe realmente um renascimento do estoicismo? Por quê? Como uma antiga escola de pensamento, o estoicismo foi uma influência poderosa na vida grega e romana por 500 anos (300 aC a 200 dC), após o que saiu do centro das coisas. No entanto, continuou a influenciar o pensamento ocidental através da teologia cristã e da prática monástica até ser redescoberto durante o Renascimento italiano. Desde então, tem sido uma fonte constante de inspiração das revoluções francesas às americanas. Assim como no passado, está sendo redescoberto hoje porque oferece uma poderosa fonte de força e firmeza em um mundo instável.

De que maneiras você acha que o estoicismo ainda importa hoje? Assim como aconteceu com Marco Aurélio há muito tempo, cujo reinado coincidiu com uma terrível praga de 15 anos que devastou seu império, o estoicismo nos dá um conjunto de ferramentas para lidar com o mundo enquanto enfrentamos nossa própria mortalidade. Primeiro, concentrando-nos nas coisas que realmente controlamos – nossos pensamentos, emoções, reações e as escolhas e decisões que tomamos – enquanto também aprendemos a aceitar as coisas que estão fora de nosso controle. Marco disse que a verdadeira praga terrível da vida é o mau caráter. O estoicismo ajuda as pessoas a assumirem o controle de seu caráter e, ao fazer isso, nos ajuda a focar no bem comum, algo de que o mundo precisa muito mais.

Que tipo de pessoa consome as lições dos estoicos atualmente? Na minha experiência, vai de artistas como Camila Cabello a treinadores da NFL, como Bill Belichick. CEOs corporativos, líderes de pensamento como [o investidor americano] Tim Ferriss e milhões de pessoas comuns.

O que as pessoas interpretam mal no estoicismo? Muitos confundem o estoicismo com o estoicismo de “lábio superior rígido” de uma figura como o Sr. Spock de Star Trek. Eles acreditam erroneamente que os estoicos não têm emoções, o que é a coisa mais distante da verdade! Embora os estóicos procurassem, acima de tudo, administrar as emoções negativas, pois acreditavam com razão que a maior parte de nosso sofrimento na vida se origina delas, eles acreditavam em toda uma gama de emoções positivas, desde bondade e simpatia até gratidão e alegria.

Quais são seus autores estoicos preferidos e por quê? Aprendemos algo vital de cada um dos grandes autores estoicos. De Epiteto, obtemos o humor e o brilhantismo de um ex-escravo que se tornou professor que constantemente nos traz de volta ao foco nas escolhas que cabem apenas a nós. De Sêneca, vemos um dramaturgo erudito e corretor de poder lutando para tornar sua filosofia real no mundo da política global no mais alto nível como conselheiro de Nero – seus escritos estão na primeira fila do que ele chama de “transformar palavras em obras”. E de Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos que o mundo já viu, recebemos as notas humildes e poéticas de um estoico praticante para si mesmo, enquanto tentava lidar com as mesmas coisas que enfrentamos na vida todos os dias – raiva, decepções, frustrações e obstáculos aparentemente intransponíveis. Suas Meditações falam diretamente ao mesmo mundo que enfrentamos hoje.

Como o estoicismo afetou a maneira como você vive? É uma prática diária que não vivo sem. Do registro diário às ferramentas práticas que ele me dá para administrar minhas escolhas e relacionamentos, é realmente um salva-vidas. Epiteto diz que tudo na vida tem duas alças: uma pela qual você nunca será capaz de controlar uma situação ou pessoa, e a outra pela qual é facilmente levantada. O estoicismo nos ajuda a evitar o peso pesado e encontrar o caminho certo para que nossos fardos sejam aliviados ao longo do caminho.