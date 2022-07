Digital veio para ficar no ensino, diz pesquisa TIC Educação

Giro VEJA - terça, 12 de julho

A votação da LDO e os desdobramentos do assassinato do petista no Paraná são os destaques do dia

O Congresso aprovou nesta terça-feira o texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que define as prioridades para os gastos do governo no ano que vem. A votação impõe uma derrota ao governo do presidente Jair Bolsonaro, que viu serem derrubados os dispositivos que tornavam impositivas as emendas liberadas por meio do chamado Orçamento Secreto.