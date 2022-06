Depois de dois anos, Parada do Orgulho LGBT+ volta à Avenida Paulista

Giro VEJA - sexta, 17 de junho

Novo reajuste no preço dos combustíveis e a repercussão disso no governo são os destaques do dia

Não é apenas o presidente Jair Bolsonaro (PL) que está descontente com a política de preços da Petrobras que resultou em novo reajuste nos combustíveis nesta sexta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP) e o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, também entraram na contenda envolvendo a empresa. Lira chegou a dizer que "vai para o pau" contra o presidente da empresa. Já Mendonça proferiu decisão para fazer a empresa explicar a paridade dos valores da gasolina e do diesel com o mercado externo na Justiça.