Crustáceo na pista: avião é impedido de pousar por causa de caranguejo

O aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, foi palco de um incidente curioso e, felizmente, sem grandes consequências. Na noite de segunda feira, 20, um voo da Gol originário do Rio de Janeiro foi obrigado a arremeter. O motivo: caranguejos na pista. Mas a história fica mais saborosa ainda.

Após retomar o voo, o comandante explicou aos passageiros o que havia acontecido pelos alto falantes da aeronave. Um dos ocupantes gravou a fala e publicou o vídeo na internet.

“Infelizmente, não foi possível nosso pouso em Vitória. Acreditem se quiser, a aeronave que pousou um pouco à nossa frente reportou uma quantidade absurda de caranguejos na pista. Um monte de caranguejos enormes, e a torre de controle nos obrigou que arremetêssemos. Será feita uma vistoria e o recolhimento dos caranguejos”, disse o comandante.

Acredite se quiser: Avião da GOL arremete em Vitória por causa de Caranguejos na pista! Sim, você não leu errado! Continua após a publicidade Veja o que o Comandante disse após a arremetida: pic.twitter.com/lcsaYvW6t2 — AEROIN (@aero_in) March 21, 2023

Concessionária do aeroporto de Vitória, a Zurich Airport Brazil confirmou o caso. Só que o “monte de caranguejos enormes” era, na verdade, apenas um único crustáceo na pista. O bicho foi resgatado por uma equipe interna e está em segurança, assim como os tripulantes e passageiros do voo da Gol:

“Logo após a retirada do animal, as operações seguiram regularmente. A aeronave do vídeo pousou cerca de 10 minutos depois do speech do comandante, que não retratou a realidade da situação. Ocorrência por volta de 23h10 de segunda-feira”, afirmou a empresa em nota.