Com nova fábrica, cervejaria santista quer atrair gente para as artesanais

O mercado da cerveja artesanal brasileiro é conhecido pela união tanto entre as empresas quanto entre marcas e consumidores. Criou-se um ambiente de fidelidade em que os entusiastas de IPAs, stouts e diversas outras variedades buscam cada novidade com dedicação. Viram verdadeiros fãs de algumas cervejarias e atuam como grandes divulgadores dos rótulos entre os amigos.

Foi apostando nesse sentimento que a cervejaria Everbrew, de Santos (SP), decidiu convocar seus clientes para uma campanha de financiamento coletivo, em maio do ano passado. O objetivo principal era captar recursos suficientes para viabilizar a inauguração da fábrica própria, no próprio município. “Era um sonho antigo, que existia desde 2016”, afirma Renê Santos, um dos fundadores da Everbrew. “Mas optamos por construir primeiro a nossa marca e a nossa rede de distribuição.” A estratégia deu certo. A cervejaria ficou conhecida pelas IPAs frescas e ultralupuladas, e quando a campanha entrou no ar, a procura foi grande.

O investimento total para colocar a fábrica de pé foi de cerca de R$ 4 milhões, e 25% do total veio da campanha. Foram criadas cotas com diferentes valores, e os participantes recebiam “evercoins”, um tipo de moeda virtual que pode ser trocada por produtos da cervejaria, à medida que eles forem lançados. Além disso, a cervejaria criou um clube fechado para quem investiu, e ele dá acesso a eventos e lançamentos únicos.

A fábrica está funcionando desde o finalzinho de dezembro de 2021. Toda a produção, antes feita de forma cigana (quando a cervejaria usa a estrutura de outra empresa para fabricar seus rótulos), agora é local. A capacidade é de 35 a 40 mil litros por mês, dependendo do tipo de cerveja. Algumas exigem um tempo de fermentação maior, enquanto outras ficam prontas para o envase mais rapidamente.

Com a maior capacidade de produção, lança também uma nova linha de rótulos fixos e preço mais acessível chamada Evertreze. São quatro opções: witbier, session ipa, sour (feita com frutas vermelhas) e pilsen. O objetivo é alcançar uma parcela do mercado ainda pouco inserida no segmento das cervejas especiais. “O público brasileiro de artesanais ainda é pequeno. Em termos de litragem, é de cerca de 2%. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa parcela chega a 15% do mercado”, diz Renê. “Queremos que as pessoas tenham acesso a uma cerveja boa, com preço legal. E assim vamos ajudando a expandir esse mercado”.

Instalada dentro do Mercado Municipal de Santos, uma estrutura bastante tradicional, mas atualmente degradada, da cidade, a fábrica da Everbrew será o principal pilar de um projeto de revitalização. A partir do meio do ano, a prefeitura da cidade vai colocar em prática um programa que prevê a instalação de restaurantes, café, varanda, espaço para exposições e 36 boxes, entre temperos, bebidas, peixarias, açougues e hortifrúti. “É um espaço que tem um vínculo gigantesco com a cidade, assim como a cervejaria, e queremos fazer parte disso”, conta Renê.

Além da fábrica, a Everbrew tem um brewpub na cidade, inaugurado em 2018. Lá, mantém 14 torneiras de chope, além de opções de comidinhas.