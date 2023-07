Após recordes, fila para tirar visto americano cai pela metade

Após recordes consecutivos batidos este ano, a fila para tirar o visto americano de turismo finalmente começou a cair. De acordo com a última atualização do Departamento de Estado americano, o tempo de espera no consulado em São Paulo foi de 251 dias nesta terça-feira, 4 – uma redução drástica em comparação a maio, quando a fila chegou a 20 meses.

A capital paulista deixou de ser o posto com maior tempo de espera no país. A fila está em 296 dias no Recife, 273 em Porto Alegre, 154 em Brasília e 126 no Rio de Janeiro.

A redução é resultado do esforço da Embaixada Americana para reduzir os tempos de espera, que estavam maiores devido a um represamento que ocorreu durante a pandemia de Covid-19. Desde lá, mais funcionários foram contratados para suprir a demanda, pessoas que já tinham o visto passaram a ter mais tempo para a renovação sem a necessidade de entrevista e novos agendamentos passaram a ser disponibilizados.

Em entrevista a VEJA, em março, Michael Whipple, assessor para assuntos consulares da Embaixada dos Estados Unidos, já havia adiantado que a expectativa era de que as reduções começassem a ser observadas no final do primeiro semestre.

Em abril, o Departamento de Estado americano também anunciou um aumento no preço dos vistos de turismo, estudo, negócios, trabalho temporário e investimentos. Nos três primeiros casos, o valor passou de 160 para 185 dólares, cerca de 895 reais. Para os trabalhadores temporários, de 190 para 205 dólares e, para os investidores, de 205 para 315 dólares. Os novos preços passaram a valer no último dia 17 de junho.

