7 dicas para decorar a mesa da ceia do Natal

Já pensou como vai arrumar a mesa da ceia do Natal? A data mais importante do calendário cristão merece uma decoração a altura dos pratos, sempre tão especiais e caprichados para a comemoração. Mesmo que esteja em cima da hora, dá para fazer bonito com os convidados. Até porque uma mesa bem-posta é uma demonstração de carinho e atenção. Além disso, chegar até aqui já deu tanto trabalho, começando pela montagem da árvore e depois a romaria das compras dos presentes. Para fechar com laço de ouro, a especialista em ambientes requintados e conhecida pela criatividade, Dani Bulhões deu sete dicas que deixam a mesa com cara de festa, que vão de arranjos a mimos deixados em cima dos pratos para os familiares e amigos.

1º Faça um arranjo para o centro de mesa. Não use flores, pois os aromas podem ser excessivos. Prefira as vegetações baixas. As altas atrapalham a visão e a concentração na conversa. Uma boa opção é o musgou, por exemplo, que pode servir de base para outros enfeites, como um papai-noel, renas e até bolas de Natal. “É uma data lúdica, que permite essa criatividade.”

2º Velas dão um clima requintado e proporcionam uma iluminação mais aconchegante. “Mas não podem ter cheiro. Assim como o arranjo, elas devem ser bem baixinhas.”

3º Frutas secas e nozes são alimentos típicos da época e podem ser colocados em pequenos pratos espalhados pela mesa.

4º Dê preferência a uma tolha de mesa branca, pois já há muitas cores nos enfeites e arranjo. O branco ajuda a ressaltar a decoração e sempre dá elegância.”

5º Um ótimo truque é usar sousplat sob os prato de jantar. pois o acessório deixa a mesa mais imponente. “Não economize na quantidade de louça. Vale também colocar pratos para a entrada. Então na ordem, de baixo para cima, fica o sousplat, o prato de jantar e o da entrada”.

6º Prefira os guardanapos de pano aos de papel. Esses, sim, podem ser coloridos.

7º Por fim, compre mimos para os convidados e os deixe ao lado dos pratos – ou se quiser em cima deles. Pode ser uma medalhinha santa ou um pequeno terço, que têm muito a ver com a época, por exemplo. “Fuja de bombons ou docinhos, porque nem começou o jantar e pode enjoar os convidados.” Dani gosta de dar mini perfumes. Use a criatividade. E bom Natal!