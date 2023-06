10 vinhos para celebrar o Dia dos Namorados

Com tantas opções de bons vinhos a preços convidativos, escolher o rótulo ideal para celebrar o jantar a dois do Dia dos Namorados pode ser uma tarefa complicada. Para ajudar, separamos 10 sugestões de diferentes países, de espumantes e vinhos rosé a tintos complexos e brancos frescos. Confira:

Calvet Rose D’Anjou

Para os amantes dos vinhos rosé franceses, a dica é ir além dos já conhecidos rótulos da região de Provence para explorar outras denominações de origem, como este Rosé D’Anjou leve, delicado, com boa acidez, notas de frutas vermelhas frescas e um leve dulçor. Versátil para harmonizações com frutos do mar e saladas.

R$ 89,90 na VivaVinho

Amitié Viognier 2022

Produzido na região da Serra Gaúcha, é um branco elegante, aromático e de boa estrutura. Acabou de receber a medalha de ouro no Decanter Wine Awards, maior premiação do mundo, e mostra o potencial tanto do terroir da região quanto do trabalho feito pela enóloga Juciane Casagrande.

R$ 99,80, na loja da Amitié

Venta La Vega Adaras Aldea 2020

Projeto pessoal do enólogo Raúl Pérez, um dos mais importantes da Espanha, a Vena La Vega produz vinhos orgânicos, fermentados apenas com leveduras nativas. Este Aldea 2020 é um blend das uvas garnacha tintorera e syrah que passa três meses em foudres (grandes barris de mais de 500 litros, usados para aportar menos notas amadeiradas no vinho), e tem um perfil frutado e de notas herbáceas.

R$ 118, na La Pastina

Zero-G Gruner Veltliner 2018

A uva Gruner Veltliner é a mais plantada na Áustria, mas ainda é pouco conhecida por aqui. Este é um vinho para quem quer se aventurar além das opções mais manjadas e provar algo diferente. Com boa relação custo-benefício, este Zero-G é leve, aromático, com notas cítricas e minerais.

R$ 147, na Rootstock Vinhos

José Maria da Fonseca Moscatel de Setúbal Alambre 2017

Para quem busca um vinho de sobremesa, o moscatel de setúbal é uma opção interessante. Vinho fortificado feito com adição de aguardente vínica, passa dois anos em tonéis de carvalho. Tem textura untuosa, aromas de casca de laranja, damasco e caramelo e vai bem com todo tipo de sobremesa. Quem comprar uma garrafa ainda recebe um verso inédito do poeta Fabricio Carpinejar, criado especialmente para a campanha de namorados Vinho & Verso.

R$ 147,51 na Decanter

Continua após a publicidade

Marquês de Casa Concha Carmenere

A gigante Concha Y Toro produz uma ampla gama de rótulos varietais, de vinhos simples de entrada a ícones chilenos. A linha Marquês de Casa Concha está entre as opções superiores oferecidas pela vinícola, mas com boa relação custo-benefício. As uvas deste Carmenere provém dos vinhedos de Peumo, região onde a casta de origem francesa encontrou as condições ideais para amadurecer.

R$ 170, no Descorcha

Chandon Excellence Brut 2012

Espumante também é uma ótima forma de celebrar o relacionamento. E a partir de agora, a Chandon oferece seu Excellence Brut, o rótulo mais importante produzido aqui no Brasil, safrado. Ou seja, com a indicação do ano em que ele foi produzido. O primeiro a chegar ao mercado é o 2012. Com 11 anos, já mostra sinais de evolução.

R$ 195,90, na Cia do Whisky

Esporão Reserva 2020

Clássico português elaborado na região do Alentejo desde 1985, é um blend de sete castas (Aragonez, Trincadeira, Syrah, Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon e Alicante Bouschet) que oferece um conjunto complexo de frutas negras, notas de cacau, pimenta e especiarias. Nos últimos anos, o enólogo David Baverstock tem tornado o blend mais acessível e “pronto”, o que significa que dá para comprar e tomar já sem medo.

R$ 219, na Sonoma

René Couly Chinon 2018

No Loire, os vinhos da denominação de Chinon são produzidos quase exclusivamente com a uva Cabernet Franc, como este, do Domaine René Couly. É aromático, com notas de frutas pretas, além de especiarias e baunilha. De textura aveludada, acompanha tanto pratos clássicos franceses, como Coq au Vin, como uma costela ou um lombo de porco recheado.

R$ 249, na Chez France

Corino Barolo 2017

Os vinhos de Barolo, produzidos com a uva Nebbiolo, têm fama de serem “difíceis” e só atingirem seu potencial após anos e anos de guarda. De fato, seus taninos austeros, quando bebido mais jovem, podem afastar muitas pessoas. Mas há uma tendência recente de deixá-los mais “prontos” mais cedo. E este é um bom exemplo. É encorpado e estruturado, com aromas de frutas vermelhas, notas florais, defumadas, mentoladas e amadeiradas. Vai bem com pratos à base de carnes vermelhas.

R$ 588, na Belle Cave