Veterinário viraliza após sutura em Karla, uma louva-a-deus; veja vídeo

O veterinário Luiz Guaraná, especializado em espécies não-convencionais, não imaginava que um dos seus vídeos de rotina trabalho iria ganhar a internet. Médico em uma clínica de pets em São Paulo, ele compartilha reels em seu perfil profissional no Instagram com alguns de seus atendimentos mais marcantes. Um deles em específico caiu nas graças do público.

Na última semana, Luiz recebeu uma paciente totalmente fora da curva. Karla, uma louva-a-deus, caiu do armário de sua família humana e rompeu o abdômen. Foi então que seus donos correram para o consultório para salvar a vida de sua pet, que é criada junto com outros da mesma espécie. “Me tocou muito ver o apego da família e o quão preocupado estavam com o animal”, escreveu.

Karla precisou tomar anestesia antes de levar dois minúsculos pontos na região da barriga. Ela segue em recuperação. O sucesso da situação foi tamanho que até a atriz Tatá Werneck seguiu o veterinário, que já acumula mais de 62 mil seguidores.

Nesta segunda-feira, 30, o profissional compartilhou a cirurgia realizada em Oscar, um peixe com severa lesão ocular. Ele precisou retirar um dos olhos e já passa bem em seu aquário. Veja os vídeos:

Continua após a publicidade