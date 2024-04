Sorofobia: entenda o preconceito cometido por Regina Volpato

Sorofobia: estigma ou discriminação contra pessoas que vivem com HIV. Este velho preconceito arraigado na sociedade ganhou holofotes esta semana, depois que Regina Volpato, 56, aconselhou um seguidor no Instagram a terminar o relacionamento com o parceiro que escondeu ser soropositivo. Imediatamente, internautas apontaram a sorofobia na fala da apresentadora do SBT, e logo ela excluiu a publicação e pediu desculpas pela fala. “Eu apaguei o vídeo e quem me conhece sabe que não sou de apagar conteúdo quando erro, pois prefiro assumir o erro. No entanto, no caso desse vídeo, era mais do que erro. Foi preconceito, desinformação. Enfim, eu pratiquei uma coisa que eu nem sabia o nome”, disse.