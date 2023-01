Soraya Thronicke confunde gíria e atiça ‘pretendentes’

Giro VEJA - terça, 17 de janeiro

A faxina de Lula entre os militares, o pente-fino nas nomeações do segundo escalão e a presença do Brasil no Fórum Econômico Mundial são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumpriu as expectativas e afastou nesta terça-feira militares que estavam encarregados de sua própria segurança institucional e de residências oficiais, como o Palácio da Alvorada e a Granja do Torto. Lula já havia declarado recentemente que havia perdido a confiança nesses profissionais, ainda mais após os atos golpistas de 8 de janeiro