Público do festival ‘Doce Maravilha’ pede devolução do valor do ingresso

Tinha tudo para ser um dos eventos de música mais aplaudidos do ano. Com artistas de peso como Gilberto Gil, Marcelo D2, Caetano Veloso e Adriana Calcanhoto, o festival “Uma doce maravilha” aconteceu na Marina da Glória, no Rio, no último fim de semana.

Se a organização já vinha passando por problemas como filas quilométricas e falta de bebidas no primeiro dia, foi no domingo, 13, que a coisa desandou totalmente. A chuva e os ventos na cidade maravilhosa também não ajudaram: o público teve que se virar com capas de chuva e galochas para curtir as apresentações.

A situação piorou quando foi anunciado que o show mais esperado da noite, o de Caetano Veloso, seria adiado devido às más condições do tempo. O cantor, que deveria subir ao palco às 20h30, só se apresentou à 01h00, quando boa parte do público já havia desistido e ido embora do local.

Paula Lavigne, mulher de Caetano, chegou a se pronunciar sobre a falta de organização do evento no meio da noite. “O palco que o Caetano teria que subir não tem a menor condição de se apresentar. O som pifou, está dando choque, o D2 parou no meio. Agora, o festival pediu que a gente mudasse de palco. Mas para isso vai demorar muito. Eu falei que achava que deveria cancelar, mas o festival insiste em trocar de palco”, disse.

Depois da péssima experiência de quem desembolsou no mínimo R$150, as críticas à produção do evento se espalharam nas redes. Uma conta chamada “Nada maravilha” foi criada no Instagram e os consumidores, que se sentem lesados pelo festival, pedem a devolução do dinheiro do ingresso.

