Prefeitura de São Paulo debocha de demissão de Vitor Pereira do Flamengo

Aproveitando a recente demissão do técnico Vitor Pereira, do Flamengo, a prefeitura de São Paulo resolveu fazer uma piadinha de mau gosto para anunciar a abertura de 500 novas vagas de emprego na cidade.

“Se você, assim como o Vitor Pereira, demitido do Flamengo nesta terça-feira (11), busca recolocação profissional, o Cate realiza processe seletivo para 500 vagas de emprego”, escreveu o perfil oficial do órgão no Twitter, compartilhando o anúncio do time carioca sobre a demissão do treinador.

Se você, assim como o Vitor Pereira, demitido do @Flamengo nesta terça-feira (11), busca recolocação profissional, o Cate realiza processe seletivo para 500 vagas de emprego. Confira: https://t.co/b0274hhtZj https://t.co/duDIGhWZ5C pic.twitter.com/RTu2iSyvn1 — Cidade de São Paulo (@prefsp) April 11, 2023

O post polêmico dividiu opiniões dos tuiteiros de plantão. Enquanto alguns acharam graça da brincadeira, outros apontaram a falta de seriedade da prefeitura. “A cidade está abandonada e os caras fazendo piada, meu Deus”, escreveu um usuário. “Tem vaga pra prefeito também? Porque a gente não tem um”, questionou outra, criticando a gestão de Ricardo Nunes (MDB).

