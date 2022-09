Orgia entre adolescentes em colégio tradicional do Rio choca web

A Polícia Civil está investigando um caso de sexo grupal entre alunos do ensino fundamental que teria acontecido no último dia 17 no Colégio Pedro II, na unidade de Realengo. Ao todo, segundo relatos, 16 alunos do ensino fundamental estariam envolvidos na orgia, realizada em uma sala interditada.

De acordo com áudios que circulam de estudantes da instituição federal, quatro casais, com idades entre 13 e 19 anos, praticavam o ato libidinoso enquanto o restante dos colegas assistia. O diretor do colégio Marcus Vinicius Pinheiro Costa divulgou que uma comissão interna apura os fatos. Oito adolescentes identificados foram suspensos.

Em nota, o Colégio Pedro II afirmou que “as atitudes inadequadas e desrespeitosas realizadas por um pequeno grupo de estudantes no campus não podem, nem devem, serem usadas para macular a imagem dos demais estudantes, tampouco do trabalho árduo e importante dos servidores dessa instituição”.