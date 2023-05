O polêmico lançamento de roupas femininas da Adidas

A Adidas anunciou na última semana nos Estados Unidos sua nova coleção de trajes de banho para mulheres, a “Pride 2023”. No site, a divulgação dos produtos não contou apenas com modelos femininas cisgênero (termo que se refere aquelas que se identificam com o sexo de nascimento), como de praxe, mas também com manequins aparentemente trans.

Com pelos no peitoral e volume propositalmente marcado, uma das modelos fora do padrão usa o maiô “pride swimsuit“, vendido por 70 dólares. A mesma pessoa, que não tem nome ou gênero identificado, faz propaganda de um vestido da mesma coleção.

Nas redes, os mais conservadores criticaram a falta de protagonismo cis na linha de roupas feminina, alegando que o lançamento deveria ser classificado como “unissex”. Segundo a Adidas, a coleção, assinada pelo designer sul-africano Rich Mnisi, foi elaborada para dar visibilidade e defender os direitos da comunidade LGBTIQAPN+.